Quasi in allerletzter Minute - nämlich einen Tag vor dem Abstimmungstag - musste aufgrund der Corona-Krise der Bürgerentscheid in Flintbek zum Standort der Schule am Eiderwald am 14. März abgesagt werden. Nun steht der neue Termin: Am 21. Juni geht der Bürgerentscheid in die zweite Runde.