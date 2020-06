Regenbogenschule wartet auf Anbau

Quarnbek

„Wir sind froh, dass es jetzt wieder richtig losgeht“, das sagen nicht nur die Schüler der dritten Klasse in der Grundschule Strohbrück sondern auch Lehrer und Schulleitung. Der Klassenraum ist wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. 32 Kinder sind es in der dritten Klasse. „Im Unterricht muss der Mundschutz nicht getragen werden, auf den Gängen und auf dem Schulhof sollte man es tun“, sagt Schulleitern Sabine Simon. Jede Klasse habe eigene Pausenzeiten, so dass sich die Schüler nicht durchmischen würden. Hände desinfizieren und regelmäßig waschen gehört immer dazu.

Fast alle Schüler wieder in der Schule

105 Schüler hat die Regenbogenschule am Standort Strohbrück, 103 sind es in Melsdorf. „Bis zu den Sommerferien haben die Eltern die Möglichkeit ihre Kinder beurlauben zu lassen“, sagt Simon. In Strohbrück habe niemand davon Gebrauch gemacht, in Melsdorf seien es derzeit zwei Kinder. In den vergangenen Wochen waren es dort fünf. „Damit die Kinder, die Zuhause bleiben, den Anschluss nicht verlieren, stellt die Schule weiterhin Lernpakete zusammen“, sagt Simon. Damit habe man auch in den vergangenen Wochen gute Erfahrungen gemacht. Die Pakete enthielten alles, was für den Unterricht am heimischen Schreibtisch gebraucht werde.

Anzeige

Die Enge bleibt: warten auf den Anbau

Auch vor den Abstandsregeln wegen Corona war es in Strohbrück schon eng. Ein Klassenraum, der das Aufteilen der vier Klassen ermöglicht, fehlt seit langem und auch das Essen in der betreuten Grundschule, an dem rund 80 Schüler teilnehmen, muss im Dreischichtbetrieb eingenommen werden. „Als vor zwei Jahren klar war, dass die Schülerzahlen auch in den kommenden Jahren nicht zurückgehen, haben wir mit der Planung einer Erweiterung begonnen“, sagt Bürgermeister Klaus Langer.

Weitere KN+ Artikel

Gemeinde investiert 900000 Euro

Die die anfängliche aus Kosten- und Zeitgründen favorisierte Lösung in Containerbauweise habe die Politik wieder verworfen. Stattdessen wurde ein 76 Quadratmeter großer Anbau in Holzbauweise vor dem Haupteingang geplant und für die Mensa ein zusätzlicher Raum mit 66 Quadratmeter Fläche zwischen Turnhalle und Schule. „Die Gesamtkosten belaufen sich nach Schätzungen auf rund 900000 Euro“, so Langer. Der Wunsch, dass der Bau zum neuen Schuljahr fertig ist, ist unrealistisch. „Wir warten händeringend auf die Baugenehmigung, für die wir Mitte April den Antrag beim Kreis gestellt haben“, sagt Langer. Die sollte in Kürze vorliegen, sagt man beim Kreis. Aufgrund der Mensa hätten noch diverse Abteilungen beteiligt werden müssen, deren Stellungnahmen jetzt eingehen sollten.

Baubeginn im September möglich

„Wenn die Baugenehmigung vorliegt, können die Arbeiten ausgeschrieben werden“, so Langer. Im September könnte, wenn alles optimal laufe, mit dem Bau begonnen werden. Abschnitt eins sei der zusätzliche Klassenraum, der bis zum Jahresende fertiggestellt sein könnte. Im Anschluss folgt der Bau der Mensa, für deren Bauzeit Langer ebenfalls mit vier Monaten rechnet.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.