Bordesholm

Die Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule (HBS) mit Oberstufe soll wegen der deutlich gestiegenen Schülerzahlen um einen Neubautrakt auf dem Schulhof erweitert werden. Bis zu 800 Schülerinnen und Schüler sollen zukünftig unterrichtet werden. Der Schulverband will in Sitzungen am 10. und 19. August, wenn die genauen Schülerzahlen nach den Sommerferien vorliegen, die Beschlüsse zum größten der drei Bauabschnitte fassen. Gesamtkosten von bis 3,5 Millionen Euro sind für alle Maßnahmen im Gespräch.

35 Hochschulreifen ausgesprochen

Bei einem „Abi-Empfang“ unter Corona-Hygienebedingungen und Testpflicht sind am Freitagabend 35 Schülerinnen und Schüler der HBS in Bordesholm mit dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife verabschiedet worden. Die werden von der Platznot ab Schuljahr 2021/22 nicht mehr betroffen sein. „Ich habe im neuen Schuljahr ab August keinen freien Raum mehr“, sagte Schulleiterin Ute Freund in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Oberstufenraum wird Klassenzimmer

Der fünfte Jahrgang werde fünfzügig starten. „98 Anmeldungen liegen vor, es klingelt aber täglich das Telefon.“ Der neue elfte Jahrgang in der Oberstufe wird ihren Angaben zufolge mit den Profilen Biologie, Wirtschaft/Politik, Geschichte und Sport – starten. „Um allen Klassen unterzubringen, gestalten wir den Oberstufenaufenthaltsraum in ein Klassenzimmer um“, so Ute Freund weiter. Medienraum und anderen Nebenräume ständen nicht mehr zur Verfügung, weil die auch bereits anders genutzt würden.

Verkehrsgutachten im September

Als „dringend notwendig“ sieht die Rektorin den Beschluss für die Erweiterung noch in diesem Jahr, da mit einer Bauzeit von bis zu zwei Jahren gerechnet wird. „Bis 2023 brauche ich die neuen Räume, sonst müssten dann Container aufgestellt werden“, so Freund. Die CDU Bordesholm hatte bei den Vordebatten ein Verkehrsgutachten mit schlüssigen Lösungen für die Straßen um das Schulzentrum gefordert, weil die Anlieger durch die Erhöhung der Kapazität deutlich tangiert werden. „Das Gutachten wird im September vorliegen“, teilte Ilona Ingwersen vom Amt am Donnerstag in der Verbandsversammlung des Schulverbands mit.

Viele Schüler parken in der Bahnhofstraße

Zum Verkehrsgutachten betonte die Schulleiterin: „Die Halteverbote an der Straße zeigen Wirkung und rein rechnerisch haben wir genug Parkplätze.“ Am liebsten wäre ihr aber eine Einbahnstraßenregelung für den Lütten- und Langenheisch. Das lehnt aber eine Mehrheit der Anlieger aber ab. „Viele der Oberstufenschüler parken bereits in der Bahnhofstraße und gehen das letzte Stück zur Schule zu Fuß.“

Corona-Schuljahr war anstrengend

Das am Freitag beendete Corona-Schuljahr titulierte Freund als „sehr anstrengend für alle“. Die HBS sei angesichts der Personalausstattung in der glücklichen Lage gewesen, genügend kleine Gruppen im coronakonformen Wechselunterricht anbieten zu können. „Zudem konnte wird oft die Schüler im Homeschooling live dazu schalten.“ Außerdem konnte jedem Schüler ein mobiles Endgerät zur Verfügung gestellt werden. Dass es nach der Sommerpause mit Präsenzunterricht weitergehe, freue sie. „Testungen sind kein Problem, Montag und Donnerstag, wurden und werden alle getestet.“

Sommerschule in den Ferien

In den letzten beiden Ferienwochen läuft an der HBS die sogenannte „Sommerschule“. Das ist ein 5-stündiges Angebot pro an Schülerinnen und Schüler mit Lücken.

„Wir haben Kinder dafür nominiert, es gibt aber auch Mädchen und Jugend, die sich dafür freiwillig angemeldet haben“, so Ute Freund. Geleitet wird das Angebot von Masterstudenten. Mit 30 bis 40 Schülern wird gerechnet.