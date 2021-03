Passt, wackelt, aber Luft für die Zukunft ist keine mehr. Auf diesen Nenner lässt sich die Raumsituation der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm im Schuljahr 2021/22 bringen. „Alle Räume werden belegt sein“, so Schulleiterin Ute Freund. Der Schulverband will deshalb seine Prioritäten ändern.