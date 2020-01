Schwebefähre: Firma bereitet Montage vor

Rendsburg

Die Pläne für die untere Fahrbühne der neuen Schwebefähre in Rendsburg seien fertig. Ingenieure der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie externe Sachverständige hätten sie geprüft und die genehmigten Unterlagen der bayerischen Baufirma übergeben. Diese habe bereits "im Vorwege" das nötige Material für den Bau bestellt.

Das Unternehmen bereite jetzt die Montage an seinem Standort in Brake an der Unterweser vor. Einen Zeitpunkt für den Beginn der Arbeiten wollte ein Sprecher der Kanalbehörde am Donnerstag nicht nennen.

Fahrstand der Rendsburger Schwebefähre in Holz

Unterdessen habe das bayerische Unternehmen ein Computer-Modell des Fahrstands entworfen. Tischler seien derzeit dabei, dieses in Originalgröße aus Holz zu bauen. Im Laufe des Februars seien sie voraussichtlich fertig damit.

Wenn Sicherheitsfachleute und Fährführer das Holzmodell untersucht und als den Erwartungen entsprechend für gut befunden haben, könne der Bau der Kabine beginnen. Auch dafür nannte der Sprecher keinen Zeitpunkt.

Schienen für die neue Rendsburger Schwebefähre

Auf der Eisenbahnhochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg seien die Schienenträger für den Antriebswagen der Schwebefähre inzwischen komplett verlegt. Auf rund 30 Metern seien darauf Schienen montiert. Das sei etwa ein Viertel der Gesamtstrecke.

"Neue Schwebefähre im Herbst 2020 fertig"

Den Auftrag zum Bau der neuen Schwebefähre hat die Kanalverwaltung im Dezember 2018 an eine Stahlbaufirma im bayerischen Weiden vergeben. Im Herbst 2019 erklärte die Behörde, das Unternehmen könne den zunächst genannten Fertigstellungstermin zu Mitte 2020 nicht einhalten. Es dauere voraussichtlich bis zum Herbst 2020.

Die alte Schwebefähre wurde bei einer Havarie Anfang 2016 komplett zerstört.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier.