Rendsburger Bad bereitet Öffnung vor

Rendsburg

Vermutlich am kommenden Wochenende werden die behördlichen Auflagen zur Wiedereröffnung der Freibäder bekannt gegeben. Sie definieren auch, unter welchen Voraussetzung das Rendsburger Freibad Aquacity und die dazugehörigen Liegewiesen sowie die Anlagen (Sanitäranlagen, Grillplatz, Spielplatz, Beachvolleyballfeld, Bolzplatz, Saunen, Sprungturm) geöffnet und betrieben werden dürfen.

„Wir alle freuen uns sehr, demnächst voraussichtlich wieder Gäste in unserem fantastischen Freibad begrüßen zu können. Insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aquacity sind unheimlich froh, nach den langen Lockdown-Wochen wieder zu einem Stück Normalität beitragen zu können. Gerade in Corona-Zeiten wird das Freibad für die Bürgerinnen und Bürger aus der Region in den kommenden Wochen und Monaten wichtiger denn je werden“, sagt Helge Spehr, Geschäftsführer der Stadtwerke Rendsburg und der Stadtwerke SH. „Wir gehen fest davon aus, dass wir das Freibad noch im Juni eröffnen werden. Einen taggenauen Termin können wir allerdings aufgrund der noch unklaren Auflagen und der sich daraus ergebenden Maßnahmen noch nicht nennen.“

Anzeige

Wasser muss beheizt werden

Die Betriebsführung habe hinsichtlich möglicher Auflagen zur Wiedereröffnung in Abstimmung mit den zuständigen Behörden bereits Annahmen getroffen und ein korrespondierendes Hygienekonzept entworfen, das gegebenenfalls lediglich noch einmal angepasst werden müsse. Sobald die Voraussetzungen feststehen, wird das Aquacity-Personal das Freibad startklar machen – sofern nicht bereits geschehen. Dazu gehört unter anderem das Befüllen der Becken und das Beheizen des Badewassers auf 24° Celsius, was insgesamt 10 bis 14 Tage dauern kann. Zusätzlich werden in der Zeit bis zur Wiedereröffnung letzte Reparaturmaßnahmen und Verschönerungsarbeiten ausgeführt, die Liegewiesen gemäht und vieles andere mehr. Außerdem müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden, damit sie die behördlichen Vorgaben effektiv umsetzen und deren Einhaltung durch die Badegäste kontrollieren können.

Weitere KN+ Artikel

„Wir möchten spätestens zum Beginn der Sommerferien öffnen. Dafür haben wir dann ab kommender Woche noch sehr viel zu erledigen. Das Vorhaben ist zeitlich zwar extrem sportlich", sagte Helge Spehr. Dank der motivierten Mitarbeiter sei dies aber zu schaffen.

Details stehen noch nicht fest

„Wir rechnen damit, dass es für unsere Gäste zu Einschränkungen beim Badebetrieb, auf den Liegewiesen und bei den restlichen Einrichtungen kommen wird. Das beginnt vermutlich bei der Höchstzahl der gleichzeitig zugelassenen Badegäste, geht über die Registrierung der Gäste und wird sicherlich auch Abstandsregeln umfassen, etwa auf den Sprungtürmen – wenn wir diese öffnen dürfen – und manches mehr. Genaueres wissen wir jedoch frühestens kommende Woche“, so der Chef der Stadtwerke. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Badegäste überwiegend sehr besonnen seien. Daher seien sich die Betreiber sicher, dass der Betrieb auch unter Corona-Regeln vernünftig klappen kann. "Und dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern auch im Sommer 2020 ein herrliches Badevergnügen bieten können“, sagt Helge Spehr.

„Sofern das Wetter mitspielt, bin ich sehr optimistisch, dass Aquacity insbesondere für unsere Gäste aus der Region, die wegen Corona zu Hause bleiben, eine noch zentralere Anlaufstelle für ihren Sommer-Freizeitspaß werden wird als schon in den Vorjahren.“

Das Hallenbad in Rendsburg wird im Sommer planmäßig nicht öffnen. Das war unabhängig von der Corona-Krise nie vorgesehen. In den vergangenen Jahren waren in den Sommermonaten allein das Freibad, die Saunen und die Riesenrutsche geöffnet.

Auch in Flintbek laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um die Saison auch im Freibad wiederzueröffnen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Hygienekonzept“, erklärte Bürgermeister Olaf Plambeck auf Nachfrage. Die Auflagen seien schon sehr kompliziert, aber: „Wir werden das schon hinbekommen.“ Geplant ist, das Freibad in Flintbek wieder am Sonntag, 28. Juni, wieder zu öffnen. Die Arbeiten am Freibad selbst sind fast vollständig fertig. „Wir haben unter anderem das Becken gereinigt und das Wasser abgelassen“, erklärt Fördervereinsvorsitzender Fabian Rother. „Wir freuen uns sehr, dass die Corona-Auflagen gelockert werden und die Badesaison bald beginnen kann.“

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.