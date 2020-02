Hilfe für den Bordesholmer See

Bordesholm

Für die Veranstaltung im Rathaussitzungssaal hat Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) Dr. Jürgen Spieker vom Planungsbüro „KLS – Konzepte, Lösungen, Sanierungen im Gewässerschutz“ engagiert. Als Experte soll Spieker alle bislang vorgelegten Lösungsvorschläge auflisten und einordnen. „Wir wollen tabufrei alles auf den Tisch legen und strukturiert darstellen. Es gibt viele Vorschläge, aber alles ist bisher unsortiert“, erklärte Büssow in einem Pressegespräch.

Bisherige Maßnahmen werden vorgestellt

Umwelttechnikerin Lia Brunke wird zum Auftakt des Abends die Maßnahmen vorstellen, die bisher zur Verringerung der Nährstoff- und Phosphateinträge in den See angeschoben wurden. Dazu gehört auch die landwirtschaftliche Beratung, die von vielen Landwirten im Einzugsbereich des Sees in Anspruch genommen wird. „Es ist viel passiert bisher, dies wird aber kaum wahrgenommen“, sagte die Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne).

Technische Lösungen rücken in den Blickpunkt

Aktuelle Maßnahmen stellen zudem Ernst-August Plambeck als Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Obere Eider, Amtsvorsteher Torsten Teegen sowie Sörens Bürgermeister Manfred Christiansen vor. Gudrun Plambeck vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume präsentiert die Ergebnisse von Untersuchungen des Sees und seiner Zuflüsse, die jüngsten Daten stammen aus dem Jahr 2018. In den Blickpunkt sollen dann Maßnahmen rücken, wie der Bordesholmer See selbst saniert werden kann. Dabei geht es auch um technische Lösungen.

Weitere Planung wird sich über Jahre erstrecken

Büssow sprach von vielen guten Ansätzen, die an dem Abend betrachtet und bewertet werden sollen. „Dabei wollen wir die Bevölkerung mitnehmen“, betonte der Bürgermeister. Die Veranstaltung sieht die Gemeinde als Auftakt für die weitere Planung, die sich über mehrere Jahre erstrecken kann. „Im See bilden sich Altlasten aus den vergangenen 30 Jahren ab, wir müssen in anderen Zeiträumen denken und brauchen einen langen Atem“, stellte Carola Ketelhodt klar.

