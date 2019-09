Für die Teilnehmer beim See & Run-Lauf in Bordesholm am Sonntag, 15. September, gibt es wieder einen ganz speziellen Anschub. Eine achtköpfige Trommelgruppe um Dr. Roland Daube heizt den Läufern mit afrikanischen Rhythmen ein. Bei den Sportlern kommt die lautstarke Unterstützung unterwegs gut an.