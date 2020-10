Das Grasdach auf dem Clubheim des Segelvereins in Bordesholm passte sich in die idyllische Lage am Ufer des Bordesholmer See gut ein. Nach 25 Jahren dringt Feuchtigkeit ein. Die Grasbedeckung soll gegen eine aus Blech ausgetauscht werden. Ameisen sind schuld, ein Kammerjäger half nicht.