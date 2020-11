Ein grünes Blech wird demnächst das Rasendach auf dem Clubheim des Segelvereins in Bordesholm ersetzen. 30700 Euro wird den Verein die Investition kosten. Die Gemeinde beteiligt sich mit 10500 Euro, weil im Vereinsheim an der Eidersteder Straße öffentliche Toiletten eingebaut sind.

Segelverein in Bordesholm - Neues grünes Blechdach am Seeufer kommt

Von Frank Scheer