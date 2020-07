Rendsburg

Nach den Überführungsfahrten der Gewerbetreibenden, die trotz der weitreichenden Nutzungsverbote der Sportboothäfen im Frühjahr unterwegs sein durften, kommen jetzt allmählich die Freizeitsegler wieder zurück. Aber nicht alle. „Vor allem die Holländer fehlen“, weiß Hafenmeisterin Silke Bothmann. Etwa 40 Prozent weniger Boote sind insgesamt in diesem Jahr im Hafen eingelaufen. „So richtig kommt diese Saison wohl nicht mehr in Schwung.“

Und doch geht es langsam wieder aufwärts. Etwa 50 Schiffe kamen am Montag, am bisher besten Tag der Saison, nach Rendsburg. Der Hafenmeisterin ist aufgefallen: „Diejenigen, die jetzt mit ihren Booten unterwegs sind, sind besonders entspannt und freundlich.“

Anzeige

Ein wunderschöner Hafen

So wie Monika und Heiko Reddingius aus Cuxhaven. Die Segler kommen seit vielen Jahren im Sommer mit ihrem Schiff „Pegasus“ in die Ostsee, fahren durch den Nord-Ostsee-Kanal und machen jedes Mal in Rendsburg fest. Anfang dieser Woche waren sie auf dem Rückweg von einer fünfwöchigen Tour über Kiel, Schleswig, Flensburg und die dänischen Inseln. „Ein wunderschöner Hafen“, sagt Heiko Reddingius über die Rendsburger Anlage. „Wir sind immer gerne hier und bleiben oft noch einen Tag länger, um uns das schöne Städtchen anzusehen.“

Weitere KN+ Artikel

Dass Corona in diesem Jahr einige Segler abgeschreckt hat, weiß Reddingius aus seinem Segelverein. „Einige Mitglieder haben schon Anfang der Saison eine zweite Corona-Welle befürchtet und haben ihre Schiffe gar nicht erst zu Wasser gelassen.“ Alle anderen seien mit mehreren Wochen Verspätung in die Saison gestartet. Aber eigentlich kann auf dem Boot nicht viel passieren, meinen die Segler. Man sei schließlich unter sich und habe wenig Kontakt zu anderen Leuten.

Urlaub in Rendsburg statt in Finnland

Wenige Meter weiter am Steg liegen Marja und Gert Fischer mit ihrer „Aquitania“, einem 14 Meter langen Trawler. Die beiden kommen aus Feldafing am Starnberger See, haben ihr Boot das ganze Jahr über in Rendsburg liegen. „Für uns ist das ein idealer Überwinterungshafen“, sagt Gert Fischer. Seit drei Jahren hat er einen festen Platz in Rendsburg, startet von dort mit seiner Frau immer im Sommer zu einer Tour nach Helsinki. Fast ein halbes Jahr lang sind sie dann unterwegs.

In diesem Jahr coronabedingt nicht. Auch nicht für einen kleinen Törn. Dies habe keinen Reiz. „Wenn ich losfahre, dann fahre ich“, sagt Gert Fischer und lacht. So bleibt es eben bei einem entspannten Urlaub im Rendsburger Hafen. Demnächst soll das Schiff aber für einige Tage aufs Trockene. Dafür geht es über den Kanal und die Elbe in die Stör. „An so einem Boot ist eben immer etwas zu tun“, sagt Gert Fischer über sein zweites Zuhause.

Viele Telefonate

Unterdessen hat auch der Hafen seinen Betrieb auf Corona umgestellt, einige Toiletten sind geschlossen, die Duschen nur eingeschränkt nutzbar. „Zum Glück sind unsere Stege mit zwei Metern breit genug. So konnten wir auf eine Einbahnstraßenregelung verzichten“, sagt Hafenmeisterin Silke Bothmann. Das Informationsbedürfnis der Gäste ist groß.

Viele Segler rufen im Hafen an, bevor sie in Kiel oder Brunsbüttel in den Nord-Ostsee-Kanal einlaufen. „Ich habe noch nie so viele Telefonate geführt wie in letzter Zeit“, sagt Bothmann und lacht. „Viele Segler fragen nach den aktuellen Bestimmungen.“ Dazu trägt die Hafenmeisterin für sie alle aktuellen Informationen von Bundespolizei, Schifffahrtsverwaltung, Stadt, Zoll und Kreis zusammen.

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.