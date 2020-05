Nachfragerückgang in Corona-Krise

Brügge/Dätgen

Seit dem Shutdown Mitte März ist das Investoreninteresse an Grundstücken im Gewerbegebiet „De Böken“ von Brügge und Bordesholm an der Landesstraße 49 auf Null geschrumpft. Beim interkommunalen Gewerbegebiet Dätgen an der Autobahn 7 kommt die Vermarktung auch nicht so richtig voran. Henning Korff, Bürgermeister in Dätgen, wollte aber keinen Zusammenhang mit der Pandemie konstruieren.

Seit März keine Anfrage mehr

Das Interesse am 5,3 Hektar großen Areal von Brügge und Bordesholm war seit dem ersten Spatenstich 2018 und der Fertigstellung in 2019 groß. Sieben Grundstücke sind bereits verkauft worden. Ein Kaufvertrag für eine 3000 Quadratmeter-Fläche steht kurz vor dem Abschluss, sodass noch 26 000 Quadratmeter zur Verfügung stehen. „Mit dem letzten Interessenten sind wir uns weit vor Corona einig geworden, seit März gab es aber überhaupt keine Nachfrage mehr“, so Ulrike Bierschenk, die in der Amtsverwaltung Bordesholm für das Gebiet verantwortlich ist. 50 Prozent Anteil hält Brügge, die andere Hälfte Bordesholm.

Brügge hat 1 Millionen Euro vorfinanziert

„Die Firmen sind vorsichtig“, meint Werner Kärgel, Bürgermeister in Brügge, der am Brückenfreitag an einem Findling im Gebiet einen Hinweis auf die Zuschussgeber angebracht hat. Er könne die abwartende Haltung auch nachvollziehen. „Keiner weiß, ob es noch eine zweite große Infektionswelle geben wird und welche Auswirkungen diese nach sich ziehen wird.“ Probleme für den Etat der Gemeinde, die das interkommunale Gewerbegebiet mit einem Kostenvolumen von 3,6 Millionen Euro mit einem Kredit von rund 1 Millionen Euro vorfinanziert hat, sieht er nicht. EU, Bund und Land haben die Erschließung mit 1,64 Millionen Euro gefördert. Der Mindestquadratmeterpreis liegt bei 32 Euro.

Fuhrunternehmen hat noch keine Pläne

Nicht zum Gewerbegebiet gehört eine große Fläche auf der linken Seite der Zufahrt. Das Areal, das auf Wattenbeker Gebiet liegt, gehört dem Baustoff- und Fuhrunternehmen Gnutzmann, das seinen Sitz im benachbarten Gewerbegebiet Nienröden hat. Vor Kurzem ist die Grünfläche mit Kies und Sand befestigt worden. „In den nächsten ein bis zwei Jahren ist aber noch nichts konkretes geplant“, teilte Geschäftsführerin Kristina Dohrn auf Nachfrage mit.

Baustraße in Dätgen wird im Juni ausgebaut

Das interkommunale Gewerbegebiet am Autohof Bordesholm an der A 7 ist 2018 fertig geworden – dort ist Dätgen federführend, Bordesholm und Nortorf sind mit 20 Prozent beteiligt. Seit Ende 2019 ist dort in puncto Vermarktung nichts verkauft worden. 28 Euro kostet der Quadratmeter. In diesem Gebiet sind rund die Hälfe der neun Hektar vergeben. „Es gab seit Januar immer mal Anfragen, aus verschiedenen Gründen ist das nichts geworden“, so Bürgermeister Henning Korff. Mit Corona hatte das aus seiner Sicht aber wenig zu tun. Firmen planten langfristig, und da gebe es auch eine Zeit nach der Krise. Im Juni werde die provisorische Baustraße ausgebaut, kündigte er an.

