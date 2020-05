Endlich brütet wieder ein Storchenpaar

Westensee

Biologin Natascha Gaedecke und Landwirt Johannes Büller haben vor zwei Jahren die Initiative ergriffen und in Westensee mit Hilfe der Schleswig-Holstein Netz AG einen Brutmast für den Weißstorch aufgestellt. „Ich fand immer, dass Störche in ein Dorf gehören. Das wäre doch schön", war sich Gaedecke sicher, die sich beim Nabu in Nortorf ehrenamtlich engagiert.

Hochlandrinder grasen am Storchennest

Ein schöner Platz war schnell gefunden: Das neue Brutangebot sollte auf einer extensiv genutzten Wiese am Wiesengrund, auf der sich bis zum Bau des Nord-Ostsee-Kanals noch der Westensee ausbreitete, entstehen. Dort grasen die schottischen Hochlandrinder von Bioland-Landwirt Johannes Büller - eine gute Kombination.

"Das passt einfach", lacht Büller und lässt seinen Blick über die vier Hektar große Flächen schweifen. Zurzeit sind elf Jungbullen auf der Fläche, die Störche stört es nicht. Das weiß Storchenbetreuer Jürgen Lustig, der das Paar ebenfalls seit Beginn unter Beobachtung hat.

"Die neue Nistgelegenheit war Ende Mai 2018 fertig, das war damals zu spät für eine Brut. 2019 waren ab und zu Störche da, aber kein Paar blieb", sagt der Gebietsbetreuer, der seit 2012 den Kreis Rendsburg-Eckernförde und seine Störche kennt. "In diesem Jahr hat offenbar alles gepasst. Seit Mitte April sind die Störche vor Ort, seit dem 10. Mai wird gebrütet", sagt Lustig.

Störche brüten 32 Tage

Das ist im Übrigen mit der letzte Zeitpunkt, um erfolgreich eine Brut zu starten. 32 Tage brüten die Altvögel abwechselnd, dann kommt die Aufzucht und Mitte August müssen die Jungvögel fit genug sein, um den Flug in den Süden zu überstehen.

Im vergangenen Jahr war der Zuwachs bei den Störchen im Land enorm. "2019 hatten wir im Kreis 28 Horstpaare, in diesem Jahr sind es 39", erklärt Lustig. Doch nicht nur kreisweit ist der Trend beim Storch positiv, auch landesweit können sich die Zahlen wieder sehen lassen. "2019 gab es 295 Paare im Land, 2020 sind es 340", freut sich Lustig.

Doch nicht nur er. "Ich habe mal recherchiert, offenbar hat es die letzten Störche in Westensee in den 60er Jahren gegeben", erklärt Johannes Büller. Damals offenbar noch auf dem Kuhstall von Gut Bossee. "Ob es danach in der Gemeinde noch wieder welche gab, das weiß keiner so genau. Umso schöner ist es, dass nun endlich wieder ein Storchenpaar hoffentlich erfolgreich brütet", so Büller.

Keines der Alttiere ist beringt

"Daran erkennt man auch, dass es gute Entwicklungen im Bereich Naturschutz gibt", fügt Gaedecke hinzu. Denn der Storch braucht unter anderem Feuchtbiotope, auch seien Teiche in der Gemeinde angelegt worden.

Nun heißt es abwarten, ob die Brut Erfolg hat. "Leider sind beide Vögel nicht beringt, sodass wir nicht wissen, wo sie herstammen", führt Lustig weiter aus. Vielleicht klappt es ja mit dem Beringen des Nachwuchses - die nächsten Wochen werden spannend bei den Hochlandrindern in Westensee.

