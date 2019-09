Der Seniorenbeirat Molfsee hat viele Idee. Am Freitag, 20. September, steht in der Begegnungsstätte die erste große Informationsveranstaltung an. Vorsitzender Helmut Ender hofft auf viele interessierte Besucher. Er und seine Beiratskollegen möchten gern viel bewegen für die Ü-60-Bürger.