Der Haupt- und Finanzausschuss hat Eckpunkte für den geplanten Seniorenpark in Kronshagen festgelegt. So soll zum Beispiel der Anteil an geförderten Wohnungen 25 Prozent betragen. Die NGEG als Investor hatte eine geringere Quote vorgeschlagen. Eine solche spiegele auch die bisherige Nachfrage wider.