Bordesholm

Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl, Herr Jaacks. Seit wann gehören sie dem TSV an?

Serverin Jaacks: 1985 sind wir nach Bordesholm gezogen. In meiner Jugend in den frühen 1980er-Jahren habe ich beim TSV Fußball gespielt. Beruflich ging es für mich als Soldat nach Niedersachsen. Da ist die Bindung zum TSV etwas verloren gegangen.Seit zehn Jahren bin ich hier wieder aktiv, vor fünf Jahren bin ich nach Oldenburg in Holstein versetzt worden. Zunächst als Trainer in der Fußballjugend, später habe ich die zweite Herrenmannschaft übernommen. Seit sechs Jahren bin ich Beisitzer im Vorstand, um auch für den geschäftlichen Bereich ein Gefühl zu entwickeln.

Anzeige

Für welchen Club schlägt im großen Fußball ihr Herz?

Weitere KN+ Artikel

Für Holstein Kiel. Aber auch für den FC Bayern München, was für meinen Ur-HSVler-Vater immer schwierig war. Und meine Mutter stammt aus Wanne-Eikel, wo man natürlich für Schalke ist.

Welchen Stellenwert hat der Sport in ihrem Leben?

Der ist sehr hoch, aber nach einer Knieoperation kann ich leider nicht mehr so laufen. Sport ist dennoch ein elementarer Bestandteil meines Alltags. Ich laufe täglich bestimmt 45 bis 60 Minuten. Ein gutes Breitensportangebot ist gerade im ländlichen Bereich unheimlich wichtig. Im digitalen Zeitalter müssen wir als Verein attraktiv sein. Sowohl für die, die uns als Treffpunkt mit anderen sehen, als auch im Leistungsbereich. Wir müssen breit aufgestellt sein und beides verknüpfen. Unsere Mitglieder müssen Spaß empfinden, damit sie nicht auf der Couch bleiben.

Wie läuft dieser Spagat vor allem angesichts des Nachwuchsmangels?

Das läuft mittlerweile wieder gut. Aber vor drei Jahren wurden die jungen Mitglieder immer weniger. Die Schule geht mittlerweile bis in den Nachmittag. Die Mädchen und Jungs kommen teilweise direkt von da zum Training. Wir intensivierten damals die Zusammenarbeit in den Schulen, bieten dort am Nachmittag vieles aus unseren zehn Sparten an. Das ist auch ein Türöffner zum Verein.

Welche Ziele haben Sie sich für die ersten 100 Tage gesetzt?

Wenn Sie mich das Anfang des Jahres gefragt hätten, wäre meine Antwort anders gewesen. Jetzt ist Corona, und das will ich mit dem Verein durchstehen. Mittelfristig müssen wir uns darauf einstellen, dass es in sechs bis acht Jahren kleinere Vereine nicht mehr geben wird. Da müssen wir ein entsprechendes Angebot machen, und die Arbeiten laufen im Hintergrund weiter. Wir haben hier eine tolle Sportanlage mit guten Bedingungen, aber das alleine wird nicht reichen. Kurzfristig wollen wir als Verein die Zusammenarbeit mit Kindergärten verstärken, anfangen werden wir mit unseren Nachbarn hier im Möhlenkamp. Ein ein- bis zweistündiges Angebot der Turn- und Gymnastiksparte für die Steppkes ist vorgesehen. Man muss sich das als Parcours mit Bällen, Trampolin und mehr vorstellen. Da kann unter fachkundiger Anleitung gekullert, geworfen und gespielt werden.

Corona hat lange für eine Zwangspause gesorgt, hat die Regierung da richtig agiert oder hätten Lockerungen früher kommen müssen?

Vor allem die Landesregierung hat da absolut richtig reagiert und ist die Lockerungen mit Bedacht angegangen. Wir gehörten zwar bei Lockerungen zu den letzten beiden Bundesländern. Aber die steigenden Infektionszahlen zeigen, dass es richtig war. Jetzt versuchen wir, den Sportlern und Zuschauern ein bisschen Normalität zu bieten. Von der echten Normalität sind wir aber weit entfernt. 1000 Zuschauer gehen auf die Anlage – 150 sind momentan mit Abstand gestattet. Nach weiteren Lockerungen sieht es momentan aber nicht aus.

Gibt es wegen der sportlichen Zwangspause Austritte?

Ja, zum September haben wir 70 Kündigungen erhalten. Einige haben den Verein gewechselt, aber 50 bis 60 Austritte sind wegen Corona. Das kann ich auch verstehen. Wir hatten kein Angebot, die Zukunft ist ungewiss. Viele sind noch in Kurzarbeit. Die Masse der Mitglieder hat uns in puncto Beiträgen aber weiter unterstützt. Die Sponsoren auch. Die Eintrittsgelder fehlen aber. Und die gehören eigentlich fest dazu. Die Lage ist aber stabil. Unsere Übungsleiter wurden weiter bezahlt.

Welche Maßnahmen hat der Verein für die Lockerungen getroffen?

Jede Abteilung hat ihr eigenes Konzept, bei zehn Sparten geht das nicht grundsätzlich. Beim Handball sind derzeit ja noch keine Zuschauer in der Halle erlaubt. Die Übungsleiter tragen die Verantwortung, auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Aber mit Disziplin funktioniert das. Die Fußballspieler kommen umgezogen auf den TSV-Platz. Maximal neun Spieler dürfen in eine Kabine, vier dürfen gleichzeitig duschen. Der Zeitaufwand ist immens, weil im Anschluss auch großflächig desinfiziert wird. Viele verzichten deshalb aufs Duschen. Wenn ein Spiel mit zwei Mannschaften läuft, dann kann parallel kein Training laufen.

Wie ist das Verhältnis zur Gemeinde, der die Sportanlage gehört?

Die Zusammenarbeit läuft hervorragend, mit Bürgermeister Ronald Büssow habe ich bereits ein erstes Gespräch geführt. Im Sportausschuss werde ich mich in der nächsten Sitzung vorstellen. Ich glaube, dass der eine oder andere Ortsvertreter besser informiert werden möchte, was beim TSV läuft. Das will ich machen. Durch Erklärungen steigt das gegenseitige Verständnis. 109 000 Euro zahlt die Gemeinde pro Jahr an uns für die Bewirtschaftung des Areals. Damit ist das Ganze aus unserer Sicht leistbar. Wir machen hier aber viel in Eigenleistung. Das ist ein wichtiger Fakt für die Lebendigkeit. Auch für die Jugendlichen ist es wichtig, wenn sie sehen, dass der Trainer selbst an der Holzbude mitschraubt.

Wird sich baulich etwas verändern?

Im nächsten Jahr wird endlich der Frauenumkleidetrakt gebaut. Ich habe das vor drei Jahren mit angeschoben. Dass das so lange dauert, hatte ich auch nicht erwartet. Die Wichtigkeit dieser Investition, die separat an der Stirnseite der Sporthalle gebaut wird, ist lange unterschätzt worden. 50 bis 60 Frauen trainieren regelmäßig auf der Anlage. An manchen Spieltagen gab es deshalb räumliche Konflikte. Zudem werden demnächst auch die Nasszellen in den Kabinen modernisiert. Bei beiden Projekten werden Mitglieder helfen, wo sie können.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier