Kiel/Rendsburg

Tödliches Ende eines Familiendramas in Rendsburg: Wegen Totschlags an seinem Ex-Schwiegervater am 30. Oktober 2018 muss ein 45-jähriger Angeklagter siebeneinhalb Jahre in Haft. Das Landgericht Kiel sprach den Mann am Montag schuldig, in einem Gewaltausbruch den Vater seiner Ex-Frau im Oktober 2018 vor einer Schule in der Ahlmannstraße erschlagen zu haben.

Dem tödlichen Gewaltausbruch waren jahrelange Streitigkeiten mit körperlichen Auseinandersetzungen und Gewaltandrohungen zwischen dem Angeklagten und der Familie seiner Ex-Ehefrau vorangegangen, stellte Brommann fest. Der

Streit eskalierte vor den Augen von Schülern und Eltern

Sie eskalierten am Tattag, als der Angeklagte und sein Ex-Schwiegervater vor der Schule in der Ahlmannstraße in Rendsburg aufeinandertrafen. Dabei schlug der 64-Jährige zunächst gegen ein Seitenfenster des vorbeifahrenden Taxis des Angeklagten. Daraufhin entwaffnete der 45-Jährige seinen Ex-Schwiegervater und und schlug mit dem Stock auf seinem Kopf - vor den Augen von Schulkindern und Eltern.

Wie viele wuchtige Schläge mit dem Griff eines Teleskopschlagstocks den Schädel des 64-jährigen Ex-Schwiegervaters letztendlich zertrümmerten, konnte das Schwurgericht nicht sicher feststellen. Es seien „mindestens sechs bis acht Schläge gewesen“, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann unter Verweis auf das gerichtsmedizinische Gutachten. Die Anklage war von mindestens zehn Schlägen ausgegangen.

In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung hatte der Angeklagte von einer Tat wie im Rausch gesprochen. Als er ihm die Waffe habe entwinden wollen, sei die Situation eskaliert. An Einzelheiten erinnerte der 45-Jährige in Deutschland geborene türkische Staatsbürger demnach nicht.

Tat in der Ahlmannstraße in Rendsburg war von Wut und Hass getragen

Im anschließenden Gerangel hatte der 64-jährige Inhaber eines Lokals in der Rendsburger Innenstadt laut Urteil dann aber keine Chance: Der Angeklagte entwand ihm die Waffe und schlug auf den Kopf des bäuchlings daliegenden Opfers ein. „Die Tatausführung war schlicht von Wut und Hass getragen“, sagte Brommann.

Das Gericht ging dabei von einem zumindest bedingtem Tötungsvorsatz des Angeklagten aus. Die Kammer wies damit die Darstellung des Angeklagten als unglaubhaft zurück, er habe in Panik und Notwehr reagiert.

45-Jähriger stoppte seinen Gewaltausbruch nicht

Der Angeklagte könne sich trotz des vorangegangenen Angriffs nicht auf Notwehr berufen. „Er wusste, dass er direkt in eine gewaltsame Auseinandersetzung zusteuerte“, sagte Brommann. Der Vater dreier Kinder habe seinen Gewaltausbruch auch nicht gestoppt, nachdem er seinem Ex-Schwiegervater den Schlagstock entwunden habe.

Am Ende lag das Opfer mit zertrümmertem Schädel in einer Blutlache in der Ahlmannstraße in Rendsburg, in der die Spurensicherung Knochensplitter fand. Der Streit fand vor Augenzeugen statt, die den Angeklagten kannten, ihn aber nicht stoppen konnten. Den 45-Jährigen, der in der Rendsburger Fußballszene sehr bekannt ist, konnten die Beamten noch vor Ort festnehmen.

Kinder des Opfers verließen den Gerichtssaal

Der 64-Jährige hinterlässt zwei erwachsene Kinder und seine Ehefrau. Alle drei sind Nebenkläger in dem Verfahren. Die Witwe blieb während der Urteilsverkündung tränenüberströmt im Saal, während der Vorsitzende die grausigen Details der Tat und der Schädelverletzungen ihres toten Mannes ausführlich schilderte. Seine beiden erwachsenen Kinder hatten ebenso wie etliche der Zuschauer den Saal verlassen.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten höhere Strafe

Mit dem Urteil blieb das Schwurgericht deutlich unter den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die elf Jahre Haft gefordert hatten.

Die Verteidigung hatte auf nicht mehr als drei Jahre Gefängnis plädiert. Sie kündigte bereits an, Revision zu prüfen.

Von KN/dpa