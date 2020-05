Die Corona-Pandemie hat das Sitzungsgeschehen in den Gemeinden ausgebremst. Im Amt Achterwehr läuft dieses in der kommenden Woche wieder an. Achterwehr und Felde machen unter besonderen Voraussetzungen den Anfang. In Kronshagen kommt man erst wieder Ende Mai zusammen. Sitzungsort ist das Bürgerhaus.