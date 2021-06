Bissee

Karin Russ, Sprecherin des Vereins Skulptur in Bissee betonte, dass man vier Schilder mit dem Hinweis aufgestellt habe und weitere den Einwohnerinnen und Einwohnern des 200 Köpfe zählenden Dorfes zur Verfügung stellen kann. "Der größte Teil der Besucher wahrt die Abstände und betritt die Privatgrundstücke auch nicht. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen." In einem Fall habe ein Ehepaar plötzlich auf der Terrasse einer Eigentümerin eines schönen Reetdachhauses gestanden. Um dahin zu gelangen, hätten sie einmal um das Gebäude herum gehen müssen, so Russ.

Skulpturensommer Bissee: Gästen standen auf Privatterrasse

Solche Ereignisse sollen nicht mehr vorkommen. "Daher reagieren wir mit den Schildern", so Russ. Sie bestätigte auch, dass einzelne Mitglieder, die in den vorigen Jahren Hofflächen für Exponate zur Verfügung gestellt haben, in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht mit dabei sind. Der überwiegende Teil im Dorf mache aber mit. "Die Exponate im Dorf stehen so, dass man sie vom Gehweg aus gut betrachten kann." Neu ist seit einer Woche ein rotweißes Metallobjekt des Kieler Schmieds Mitja Devaud, der zum ersten Mal beim Skulpturensommer Bissee dabei ist. Daher nannte er sein Werk auch "Objekt 1".

Zur Galerie Verein Sulptur in Bissee appelliert, die Privatsphäre der Einwohner zu wahren.

"Objekt 1" ist beim Skulpturensommer Bissee nachträglich aufgebaut worden

Das gut sieben Meter breite und acht Meter hohe Kunstwerk aus verzinktem Stahlrohr steht auf einer Koppel der Familie Thiesfeldt am Ortseingang aus Brügge kommend und ist ein krasser Gegensatz zu den anderen in Bissee ausgestellten Skulpturen zum Thema Körper, beispielsweise zum "Einhornmops", "Glückstor" oder "Enigman". Es handelt sich um einen "über dem Feld schwebenden Polyeder".

Lesen Sie auch: Bissee: „Körper“ in der Landschaft

Er mochte schon immer die Gravitation und den Kontrast. Die Farbgebung erklärt der Künstler so: "Man muss sich vorstellen, dass ein roter Farbballon von schräg oben in das Polyeder eingetaucht ist."

Wegen der Pandemie war auf eine Vernissage verzichtet worden. Außerdem gibt es noch keine Führungen. Die 32 Objekte sind bis 17. Oktober zu sehen.