Zukunft der Gemeinden digital gestalten

Nortorf

Digitale Wege der Daseinsvorsorge für Städte und Dörfer finden - dafür sucht das Land zehn Modellkommunen mit cleveren Ideen. Zehn Konzepte zur Smart City erhalten Fördermittel. Es geht darum, in einem flächendeckenden digitalen regionalen Netzwerk Bürgern zukunftsweisende Angebote zu bieten, die den Alltag vom Arztbesuch bis zum Einkauf erleichtern.

Nortorf, Borgdorf-Seedorf und Schülp planen ein gemeinsames Smart-City-Konzept, das die Stadtwerke Nortorf tragen. Mit weiteren Gemeinden aus dem Amt Nortorfer Land werden Gespräche geführt, erklärte Martin Grundmann von den Stadtwerken.

Ideen, Wünsche und Angebote der Bürger, Vereine und Verbände werden gesammelt

Die Stadtwerke erläutern bei der Vorstellung des Projekts am 13. Februar die Vorgehensweise und wie die Daten geschützt werden. Ideen, Wünsche und Angebote der Bürger, Vereine und Verbände werden gesammelt. Visionen, wie das Netzwerk für die Region genutzt werden kann, sind ausdrücklich erwünscht. „Es gibt eine Experimentierklausel“, ermutigte Torben Ackermann, Bürgermeister von Nortorf.

„Das Konzept kostet 60000 Euro“, erklärte Grundmann. Bislang teilen sich die drei Kommunen die Kosten, die voraussichtlich über einen Einwohnerschlüssel gesplittet werden. Die Stadtwerke haben bereits eine Antenne auf dem Stadtwerke-Gebäude aufgestellt, sie hat eine Reichweite von 1,5 Kilometern, berichtete Winfried Bentke von den Stadtwerken. Zwei weitere sind geplant. Die Strahlung des flächendeckenden digitalen lokalen Netzwerks, des Long Range Wide Area Networks (LoRaWAN), soll der eines Handys im Standby-Modus entsprechen. Der Energieverbrauch sei niedrig. Winfried Bentke erläuterte: „Nur, wenn Signale übertragen werden, ist das Netzwerk aktiv.“ Es gebe keine Dauerstrahlung.

Parkplatz-Sensoren melden freie Stellplätze

Grundmann nannte Nutzungsbeispiele für eine künftige „Nortorfer-Land-App“: Digitale Parkplatz-Sensoren melden freie Stellplätze, die reserviert werden können. Carsharing-Wagen könnten per App gebucht und geöffnet werden. Geschäfte könnten digitale Kundenkarten mit Guthabenfunktion entwickeln, über die Einkäufe per Fingerdruck erledigt werden. Lebensmittel könnten an Ausgabestationen in den Dörfern oder bis ans Haus geliefert werden. Vorstellbar sind auch autonom fahrende Busse, die, per App aktiviert, Fahrgäste abholen. „Dafür ist allerdings ein Fünf-G-Netz notwendig“, erklärte Winfried Bentke.

Das vorhandene Netzwerk überträgt bereits Messdaten der Stadtwerke und optimiert damit Arbeitseinsätze. Beispiele sind Sensoren, die Glatteis digital melden und damit den Räumdienst aktivieren oder Sensoren, die die Müllabfuhr bei einer Maximalbefüllung von Mülltonnen informieren.

Zehn Smart-City-Konzepte werden vom Land gefördert

„Die Förderrichtlinie für Smart City kam am 18. Dezember 2019 heraus“, berichtete Ackermann. Die überzeugendsten zehn Smart-City-Konzepte werden vom Land gefördert. Bis zum 31. März können Anträge eingereicht werden. Im Juni werde entschieden, welche Kommunen Förderung erhalten. 2021 bis 2022 sollen Strategien zur Umsetzung entwickelt werden. 1022 Gemeinden aus 84 Ämtern im Land könnten am Smart-City-Förderprojekt des Landes teilnehmen.

Smart City Info-Abend: Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr, Amtsverwaltung, Niedernstraße 6, Nortorf.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.