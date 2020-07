Melsdorf

Der Ursprung der Firma Scheidt & Bachmann System Technik liegt im früheren Kieler Unternehmen Radarleit, das schon in den 1980er-Jahren Systeme für die Bahn entwickelte. Zwischenzeitlich übernahm die Verkehrsbranche von Vossloh die Geschicke. Mittlerweile sind die Melsdorfer eine einhundertprozentige Tochter der Scheidt & Bachmann GmbH in Mönchengladbach, entwickeln aber eigenständig Produkte und Systeme. Den Sitz in Melsdorf bezogen die rund 100 Mitarbeiter erst im November 2018. Zuvor war die Kieler Edisonstraße jahrelang die Heimat des Unternehmens. Doch dort wurde es zu klein.

Fahrgastinformationen beruhen auf Berechnungen der Melsdorfer Systeme

In Mönchengladbach sei man dafür verantwortlich, dass die Bahn sicher fahre. In Kiel sind die Ziele Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit, fasst Steffen Henning, Managing Director, die Aufteilung grob zusammen. Die Softwaresysteme des Melsdorfer Teams berechnen aus Rohdaten der Deutschen Bahn ( DB) den aktuellen Tagesfahrplan. Die Systeme überwachen auch den laufenden Betrieb, gleichen Ist- und Soll-Daten ab, errechnen Prognosen zu Ankunftszeiten. Diese Daten landen schließlich als von der DB aufbereitete Fahrgastinformationen beim Kunden: Wie viel Verspätung hat mein Zug? Wartet der Anschlusszug? Welche Alternativen gibt es?

Die Systeme sorgen auch dafür, dass in den Betriebszentralen Fahrdienstleiter und Disponenten auf mögliche Konflikte auf den Gleisen aufmerksam gemacht werden. Dann schlägt das System vor, wie Züge umgelenkt werden sollen, damit ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann.

"Softwareentwicklung ist ein Kommunikationsprozess"

An diesen und anderen Systemen arbeiten in Melsdorf Informatiker, Mathematiker, Physiker. Die Entwickler treffen sich jeden Tag für 15 Minuten zum gemeinsamen Gespräch: Wo gibt es Probleme? Was ist der Plan für die kommenden Tage? "Softwareentwicklung ist ein Kommunikationsprozess", sagt Geschäftsführer Hermann Becker, der seit vier Jahrzehnten im Unternehmen ist und nun in den Aufsichtsrat wechselt. Aus dem Homeoffice war diese Kommunikation nicht immer einfach. Langsam kommen die Mitarbeiter aber Schritt für Schritt zurück ins Büro.

Gerade weil die Technik immer dominanter werde, seien Schulungen für Fahrdienstleiter immer wichtiger, sagt Becker. Denn bei Ausfällen oder Störungen in den weitreichend automatisierten Abläufen müssen die Handgriffe sitzen. "Jedes Jahr werden etwa 10.000 Fahrdienstleiter geschult", sagt er. Bis zu 400 Fehler seien bei den Simulationen der Zugfahrten einprogrammiert, ergänzt Henning. Das System für die realistischen Szenarios im Simulator liefere die Firma seit 25 Jahren - immer individuell etwas angepasst. Denn neben Deutsche Bahn oder Hamburger Hochbahn wird so auch Personal von Privatbahnen sowie Verkehrsbetrieben im europäischen Ausland geschult.

Entwicklung eines Bediensystems für Fahrdienstleiter der Bahn

Als "das Rückgrat" auf dem Weg zur Digitalisierung der Abläufe im Schienenverkehr beschreibt Henning das aktuellste Projekt, an dem die Entwickler am Melsdorfer Standort arbeiten. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn ist man dabei, ein integriertes Bediensystem für die Fahrdienstleiter zu entwickeln.

In der Systemlandschaft der Deutschen Bahn haben sich in Bereichen wie der Leit- und Sicherungstechnik, Disposition oder der Telekommunikation verschiedene Teilsysteme etabliert, die sich in Punkten wie Alter, Sicherheitsanforderungen oder Bedienbarkeit klar unterscheiden - eine Folge: ein Arbeitsplatz sowie Arbeitsabläufe, die für Fahrdienstleiter oder Disponenten nicht optimal gestaltet sind. Das kann auch bei der Gewinnung von Nachwuchskräften zum Problem werden.

"Das Ziel ist es, verschiedene Systeme in eine Bedienoberfläche zu integrieren", sagt Steffen Henning zur Aufgabe bei der Entwicklung des integrierten Bediensystems. Eine ganz praktische Verbesserung: Es soll zum Beispiel die Möglichkeit bestehen, dass der Fahrdienstleiter über einen Klick auf die Zugnummer auf seinem Bildschirm per Headset direkten Kontakt zu dem Zugführer aufnehmen kann. Insgesamt sei das Projekt schon "ein gewaltiger Sprung" und bringe die Technik auf den Stand der Zeit, ergänzt Henning.

