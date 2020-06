Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Mekka der Solarenergie - in Sören bei Bordesholm ist an der A 215 auf 52 Hektarn ein riesiger Solarpark vorgesehen. Federführend ist der Solarfirma Enerparc aus Hamburg, die in der Region Bordesholm zuletzt Projekte in Schönbek und Mühbroo realisiert hat.