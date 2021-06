Der Solarpark an der Bahn südlich von Bordesholm, an dem die Versorgungsbetriebe (VBB) zu 75 Prozent beteiligt sind, soll größer werden als bisher vorgesehen. Die Leistung des Parks soll von acht auf 13 Megawatt erhöht werden. Dafür ist eine Modul-Fläche von 15 Hektar (bisher neun) notwendig.

Von Frank Scheer