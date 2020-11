Solarparks sprießen derzeit in Schleswig-Holstein förmlich aus dem Boden. Auch in Westensee soll eine Anlage entstehen. Sie ist auf zwei Flächen nordwestlich von Westensees Mitte und südlich der A210 geplant. Die Größe des Solarparks ist enorm: Auf 50 Hektar sollen sich die Solarzellen verteilen.

Von Florian Sötje