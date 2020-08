Lange galt er als "Problemteich". Diese Zeiten sollen vorbei sein: Regelmäßig musste der Löschteich am Reimershofer Weg in Quarnbek per Tankladung aufgefüllt werden. Das Wasser versickerte oder verdunstete. Doch nun plätschert das Wasser stetig in den Teich - dank eines Brunnen und einer Solarpumpe.