Nortorf

Erstmals in der 69-jährigen Geschichte des Vereins Volkshochschule Nortorfer Ring muss der Vorstand den Paragrafen „Höhere Gewalt“ aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen anwenden. Für bezahlte Kurse, die 2020 wegen des Lockdowns nur teilweise gegeben werden konnten, gibt es für Teilnehmer keine Gebührenerstattung oder Gutscheine.

Stattdessen plant die VHS, ausgefallene Stunden und Veranstaltungen bis zum 31. März nachzuholen. Der Start des neuen Semesters wurde dafür verschoben. Einige der 120 Kurse werden als Online-Angebote weiter geführt, Sportkurse unterbrochen, Sprachkurse liefen bis November.

Einnahmen werden gebraucht, um handlungsfähig zu bleiben

Mit Beginn des Sommersemesters endet die Nachholphase. „Wir müssen neue Kurse starten, um Einnahmen zu erzielen“, erklärt Brigitte Oeltzen, Vorsitzende des Vereins Volkshochschule Nortorfer Ring. „Wir haben alles Mögliche versucht, die Entscheidung war schwer“, bedauert sie. „Irgendwann muss man wirtschaftlich denken.“ Neue Einnahmen werden gebraucht, um handlungsfähig zu bleiben. „Wir haben zwei sehr gute Mitarbeiterinnen, die der Vorstand behalten will.“

2020 meldete der VHS-Vorstand zwei Monate Kurzarbeit an. Mittel aus der Coronahilfe werden jetzt erstmals beantragt. Beim ersten Lockdown hatte der Verein noch ein Finanzpolster, um Personalkosten decken zu können. Die VHS wird von der Stadt und den amtsangehörigen Gemeinden unterstützt, aber nicht komplett finanziert.

Das Programm fürs erste Halbjahr 2021 steht

100 bis 120 Kurse, Vorträge und Reisen bietet die VHS regelmäßig an. Das Programm fürs erste Halbjahr 2021 steht. Schon 2020 wurde jedoch entschieden, das neue Heft nicht zu drucken. Kosten sind nicht der Grund, sondern die allgemeine Lage. „Die Zeiten sind so unsicher, die Daten stimmen schon beim Druck nicht mehr“, erklärte Geschäftsführerin Regine Wolf.

Der Kursbetrieb startet sofort, wenn die Pandemieentwicklung es wieder zulässt, betont Regine Wolf. Werbung mit Flyern, Plakaten, im Internet und in der Zeitung wird kurzfristig laufen. „Wir wollen uns, wie sonst auch, mit Flyern auf den Markt stellen,“ kündigt Regine Wolf an. „Wir hoffen auf bessere Zeiten.“