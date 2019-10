Soundbüfett, Godewind und Illegal 2001 rocken die Nordmarkhalle

Die von Verkehrsteilnehmern herbeigesehnten Ampeln an den Kreuzungen der Landesstraße 49 am Moorweg in Bordesholm und Reesdorfer Weg in Wattenbek werden planmäßig vor Weihnachten in Betrieb gehen. Das teilte Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow nach Rücksprache mit dem Bauamt des Amtes mit.