Zuschüsse für Stoffwindeln an Familien wird es in Brügge wohl nicht geben. Den Antrag der örtlichen Grünen lehnte der Sozial- und Kulturausschuss mit großer Mehrheit ab. Für die Bordesholmer Gremien plant Grünenchefin Ursula Werner-Schulz-Ehlbeck in Sachen Stoffwindel-Förderung keinen Vorstoß.