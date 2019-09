Ein Mann (49) aus Fockbek soll nach Informationen der Polizei am Sonnabend in Rendsburg angeschossen worden sein. Doch erst am frühen Sonntagmorgen habe er den Rettungsdienst gerufen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.