Sozialminister Dr. Heiner Garg (FDP) hat am Mittwochmorgen die Gemeinde-Kita "ich und du" in Flintbek besucht. Grund: Garg ist Schirmherr für die Bildungsinitiative Kita 21- Die Klimaretter und will sich darüber informieren, wie die Kita Bildung für nachhaltige Entwicklung kindgerecht aufbereitet.