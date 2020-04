Alle Filialen öffnen am Montag wieder

Rendsburg

Die Sparkasse Mittelholstein mit Hauptsitz am Röhlingsplatz in Rendsburg ist eine von fünf freien öffentlichen Sparkassen in Deutschland. 480 Mitarbeiter sind beschäftigt. Angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen und den reduzierten Einzelhandels-Beschränkungen halte man die Öffnungen für vertretbar, erläutert Dr. Sören Abendroth, Vorsitzender des Sparkassenvorstandes.

Kunstoffscheibe trennt Berater und Kunden

Die Sparkasse hat bereits vor Wochen umfangreiche Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern ergriffen. Abendroth: "Wir sehen mittlerweile durchaus eine zunehmende Zahl von Kunden, die ein Interesse an einem direkten Kontakt haben.“ Dafür hat die Sparkasse ein Hygienekonzept entwickelt. Alle Beratungsplätze sind mit einer Kunststoffscheibe ausgestattet. Jeder Kunde kann, sofern er keine eigene Schutzmaske mitbringt, für das Gespräch eine erhalten.

Video- und Chatberatung möglich

Auch wenn die Filialen wieder erreichbar sind und alles Mögliche getan wird, um den Schutz für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, bleibt es weiterhin unter Infektionsgesichtspunkten am Sichersten, auf den persönlichen Kontakt zu verzichten. Beratungen gibt es auch am Telefon und online per Video- und Textchat. Das Personal sei in der Direkt-Filiale aufgestockt worden, so Vorstandsmitglied Harald Weiß.

