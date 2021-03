Felde

AED steht für "automatisch externer Defibrillator". Als Unterstützung zur Herz-Druck-Massage kann das Gerät bei der Wiederbelebung von bewusstlosen Personen helfen und gibt dem Ersthelfer dabei auch direkte Anweisungen und Rückmeldungen. Laut Oliver Schodt, Wehrführer in Felde, sind bei einer Wiederbelebung oft die ersten fünf Minuten entscheidend, ob es gelingt, einen Menschen wieder zurück ins Leben zu holen und welche Schäden zurückbleiben.

Trifft die Feuerwehr vor Rettungsdienst und Notarzt an einem Unglücksort ein, sind die Feuerwehrleute die Helfer in den ersten Minuten. "Die Zahl an Einsätzen bei Türöffnungen mit Verdacht auf Unglücksfälle ist in den letzten Jahren angestiegen", gibt der Wehrführer ein Beispiel.

AED kommt im Notfall auch bei den Brandschützern zum Einsatz

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass eine Feuerwehr einen eigenen Defibrillator besitze. "Von daher geht ein großer Dank an die Sparkasse Mittelholstein für die Unterstützung", sagte Schodt. Man werde beim nun wieder möglichen Präsenzdienst möglichst viele Kameradinnen und Kameraden im Umgang mit dem Gerät schulen, ergänzte er. Zudem sei der neue Helfer auch ein Sicherheitsfaktor für die Feuerwehrleute selbst. "Sie gehen zum Beispiel bei Wohnhausbränden mit Temperaturen von weit über 500 Grad oft an ihre körperlichen Grenzen", sagt Schodt. Werden diese überschritten, könnte ein AED-Gerät Gold wert sein.

Sparkasse unterstützt Akteure in der Region

Die Spende im Wert von knapp 1500 Euro war über einen positiv beschiedenen Antrag an die Sparkasse Mittelholstein gelungen. Die Sparkasse Mittelholstein generiere gemeinnützige Zweckerträge, womit man Projekte in der Region unterstütze, erklärte Daniela Sebellin aus der Filiale der Sparkasse Mittelholstein in Felde. "Wir sind glücklich, dass wir die Feuerwehr hier in unserem kleinen Dorf so unterstützen konnten", sagte Sebellin.