Es wird eine Spendenaktion auf dem Wasser: Günter Jacobs, auch bekannt als "Wacken-Opa" will am Sonntag mit Freunden in Börtebooten den Nord-Ostsee-Kanal entlang tuckern. Auf dem Weg von Brunsbüttel nach Rendsburg sammelt er Geld für die Initiative "Lautstark gegen Krebs". Mit an Bord: Heavy Metal.