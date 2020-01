Der Kanaltunnel in Rendsburg ist aufgrund von Montagearbeiten in der Nacht auf Samstag, 18. Januar, voll gesperrt. Die Bauarbeiten starten um 21 Uhr am Freitag und sollen am Samstagmorgen um 5 Uhr beendet sein. Anschließend muss der Tunnel drei weitere Male im Januar gesperrt werden.