Trotz der Ankündigung durch die Gemeinde auf zahlreichen Kanälen schienen einige Anwohner und Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen überrascht über die Sperrung des Rosenbergs im Kreuzungsbereich Schlotfeldtsberg. Dort begann die Kanalsanierung mit schweren Maschinen.

Von Sorka Eixmann