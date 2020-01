Mit einer Idee und einem Rasenmäher fing alles an: Eltern aus Groß Nordsee wollten einen Ort zum Spielen für ihre Kinder. Da es von Seiten der Gemeinde keine Pläne gab, den alten Bolzplatz wieder in Schuss zu bringen, packten sie selbst an. Die neuen Spielflächen sollen weiter ergänzt werden.