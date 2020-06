Langwedel

Vor dem Anmeldetisch zum Dorftriathlon von der Partei Bürger für Langwedel (BfL) stauten sich am Sportplatzrand die Starter. „So voll war es noch nie“, meinte Sportler Joachim Kähler (50), der seinen neunten Dorftriathlon mitmachte. Aus coronasicherem Abstand sondierte er die Wettkampfkonkurrenz mit Sohn Joscha Griese. „Die meisten machen jedes Jahr mit, sie trainieren vorher für den Wettkampf.“

Die Sportwelt dürstet danach, sich im Wettkampf zu messen

23 Einzelstarter und sechs Mannschaften mit jeweils drei Startern hatten sich für die drei Etappen angemeldet: 100 Meter Schwimmen im Pohlsee, acht Kilometer Radfahren (Kinder: vier Kilometer) und 1500 Meter Laufen auf der Rundstrecke durch den Loki-Schmidt-Wald stand auf dem Breitensport-Wettkampf-Programm.

Anzeige

„Die Sportwelt dürstet danach, sich im Wettkampf zu messen“, erklärte Joachim Kähler die gute Resonanz am ersten Ferienwochenende. Sämtliche Wettkämpfe sind seit Monaten coronabedingt ausgefallen.

Weitere KN+ Artikel

Ausgefuchste Technik

Zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus hatte Organisatorin Anke Mohr den traditionellen Massenstart am See entzerrt. Zuerst stürzten sich zwei Jugendliche ins Wasser. Die jüngste Starterin Sophia (10) absolvierte die drei Disziplinen in 23.43 Minuten. Wie ein Extremsportler sparte sie mit ausgefuchster Technik nach der Schwimmetappe Zeit durch Weglassen von Abtrocknen und Schuhanziehen. Barfuß und im Badeanzug radelte sie und lief 1400 Meter.

Iron Man im Pohlsee

Daniel Breidenbicher, in Langwedel als Iron-Man-Starter bekannt, beschränkte sich in diesem Jahr aufs Schwimmen im Pohlsee. „Nachdem der Iron Man in Hamburg wegen Corona verlegt wurde, habe ich die Etappen für mich allein absolviert“, erzählte der 48-jährige Leistungssportler. Nach 180 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Schwimmen im Lustsee bekam er Knieprobleme, die er auskurieren will. „Ich hoffe, im September zum Iron Man in Hamburg wieder fit zu sein.“

Nina Breidenbicher hielt Familienfahne hoch

Bis dahin hielt Tochter Nina Breidenbicher (20) die Familienfahne hoch. Sie zog die Schwimmstrecke komplett im Kraulstil durch und nahm Tipps vom Vater an: Der Radhelm lag am Wasserrand bereit. Sie streifte ihn während des Spurts über die Wiese zum Rad über.

Proviantbeutel statt Kuchenbuffet

Das gemeinsame Kuchenessen zum Abschluss entfiel coronabedingt. „Das Sportheim ist in den Sommerferien geschlossen“, erklärte Organisatorin Anke Mohr. Sie teilte als sichere Alternative abgepackte Proviantbeutel aus.