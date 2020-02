Neue Flutlichtanlage früher fertig

Kronshagen

Ursprünglich war die Installation der neuen Flutlichtanlage im vergangenen Jahr vorgesehen. Doch die angrenzenden Bahnschienen machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Im November musste das zuvor genutzte Flutlicht-Provisorium kurzfristig wieder aufgebaut werden, nachdem für die neue Anlage keine Baugenehmigung vorlag. Die Gemeinde wartete auf eine Stellungnahme der Deutschen Bahn, ob die Beleuchtung des Sportplatzes zu Einschränkungen beim Bahnverkehr führen könnte.

Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich der Bau der Flutlichter bis ins Frühjahr 2020 verschieben würde. Umso größer war die Freude bei Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) und Peter Rinio, Vorsitzender des TSV Kronshagen, dass die Anfang der Woche begonnenen Arbeiten bereits wieder nahezu abgeschlossen sind. "Wir hatten mit mehreren Wochen gerechnet", sagte Sander.

Installationsfirma nutzte spezielle Technik

Planungen der Vergangenheit und eine spezielle Technik der Installationsfirma begünstigten das Bauvorhaben. Bei der Entscheidung, die Laufbahn um den Sportplatz 3 zu erneuern, habe man auch die spätere Einrichtung einer Flutlichtanlage ins Visier genommen, sagte Sander. Entsprechende Leerrohre wurden daraufhin verlegt. "Das war jetzt eine Voraussetzung für die schnelle Baumaßnahme", sagte der Verwaltungschef.

LED-Strahler sollen 10.000 Betriebsstunden halten

Zudem nutzte die Elektroinstallationsfirma eine selbst entwickelte Technik zur Errichtung der Flutlichtmasten. So wurden acht Meter lange Stahlrohre mit einem Kran in die Erde gerammt, ausgebohrt und anschließend die Masten, die etwa zwei Meter in den Rohren stecken, eingesetzt. So brauche man kein Beton-Fundament und sei schneller fertig, erklärte Geschäftsführer Malte Bellut. Die LED-Strahler hätten eine Leistung von 120 Lux und sollen laut Hersteller 10.000 Betriebsstunden halten. Die Gesamtkosten für die neue Anlage betragen 214 000 Euro. Mit einem Förderbescheid des Landes werden 107 000 Euro gefördert.

Fußballer und Leichtathleten profitieren von neuer Anlage

TSVK-Vorsitzender Peter Rinio freute sich sehr über die schnelle Fertigstellung. Die angespannte Situation aufgrund des Wasserschadens in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule werde durch das Flutlicht zwar nicht entschärft. Aber der Platz sei nun wieder in der dunklen Jahreszeit für die Sportler nutzbar. Davon profitieren insbesondere die Fußballer und die Leichtathleten. „Sie können ab Montag hier loslegen“, sagte Rinio.

