Unbekannte verwüsten Toilettenanlage

Flintbek

Sabine Behr ist Leichtathletik-Spartenleiterin beim TSV Flintbek. Beim Training am vergangenen Freitag war laut ihrer Aussage noch alles in Ordnung. "Wir sind angehalten, die Hände vor und nach dem Training zu waschen. Da waren die sanitären Anlagen auf dem Sportplatz am Eiderkamp noch völlig in Ordnung", betont sie. Daher kann die Tatzeit für den Vandalismus auch eingegrenzt werden: "Es muss am Wochenende passiert sein, denn am Montag haben wir es festgestellt."

Mit viel Kraftaufwand wurde randaliert

"Die Herrentoilette auf der Sportanlage sieht entsetzlich aus. Wer macht so was?", fragt Behr und ist genau wie Vereinsvorstand Jürgen Lüneberg empört. "Hier wurde mit viel Kraft einiges demoliert. Das ist so ärgerlich", sagt die Sportlerin.

Anzeige

Der Blick in die sanitären Anlagen macht deutlich, was sie meint. Ein Wasserhahn wurde unter Anwendung von viel Kraft gewaltsam abgerissen, Seife und Desinfektionsmittel wurden ausgeschüttet und großflächig über Waschtisch, Spiegel und Boden verteilt. "Ich verstehe das nicht, warum machen Menschen so was?"

Weitere KN+ Artikel

Doch das ist noch nicht alles: "Auch der Seifenspender in der Herrentoilette wurde gewaltsam von der Wand gerissen, die Toilette wurde komplett mit Papier verstopft." Das Merkwürdige daran: "Eigentlich ist der gesamte Sportplatz - dazu gehören auch die Sanitärräume, die sich in direkter Nachbarschaft zum Haus der Jugend befinden - eingezäunt. Und auch verschlossen", gibt Behr zu bedenken.

Der Bereich ist eingezäunt

"Mehr als abschließen kann man ja auch nicht", betont sie. Und fügt hinzu: "Das Türschloss ist sehr schwergängig, aber nicht kaputt. Es könnte durchaus sein, dass ein passender Schlüssel genutzt wurde." Denn: "Als wir auf den Platz kamen, um zu trainieren, war die Tür ganz normal abgeschlossen.

Sabine Behr hat sich so ihre Gedanken gemacht. "Es kann doch eigentlich kein Sportler sein, der so etwas macht. Denn man macht doch nicht seine eigenen Sachen kaputt", ist sie überzeugt.

Knapp neun Wochen lang waren die Sportanlagen in Flintbek aufgrund der Corona-Krise gesperrt, seit kurzem dürfen die Leichtathleten wieder auf die Anlage, um zu trainieren. "Nun muss dort in die Anlage erstmal wieder Geld investiert werden. Das ist doch ärgerlich und völlig unnötig, so ein Vandalismus."

Sabine Behr hofft nun auf Zeugenhinweise oder auf geständige Täter: "Vielleicht gehen die ja in sich und melden sich."

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.