Bürgermeister korrigiert Angaben

Bredenbek

Nach dem Zoff im Sozialausschuss forderten die sechs Mitglieder der SPD-Fraktion am Donnerstag in der Gemeindevertretung, dass der Punkt Sportstättenentwicklungsplanung wegen der Dringlichkeit noch auf die aktuelle Tagesordnung gesetzt wird. Andrea Gellert (FWB) und Sünje Petersen (FWB) stimmten dagegen, der Rest der FWB-Fraktion und die CDU enthielten sich. Damit war der Antrag abgelehnt, denn für eine Änderung der Tagesordnung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit aller gewählten Gemeindevertreter, also mindestens neun Ja-Stimmen.

Vertrag wurde früher unterzeichnet

Schwanebeck selbst ging im Bericht des Bürgermeisters nochmals auf die Sozialausschusssitzung ein, bei der er mitgeteilt hatte, dass er einen Tag vor der Sitzung, bei der das Thema Sportstättenentwicklungsplanung auf der Tagesordnung stand, den Vertrag mit der Universität Kiel bereits unterschrieben habe. Diese Information sei falsch gewesen, so Schwanebeck. „Ich habe keinen Speicherchip im Kopf und kann mich nicht an alles erinnern“, sagte er. Deshalb habe er nachrecherchiert und festgestellt, dass er den Vertrag mit der Universität bereits einige Tage vorher, am 5. Dezember, unterschrieben habe.

Am Vortag der Sitzung hätte er nur den Auftrag fürs Amt Achterwehr unterschrieben, das den Postversand der Fragebögen erledigen solle. „Ich wollte die Sache schnell voranbringen“, sagte Schwanebeck. Insbesondere deshalb, weil der Sozialausschuss wegen der Rücktritte von der Vorsitzenden Petersen (FWB) und ihrer Stellvertreterin Yvonne Kruse (SPD-Fraktion) sich lange nicht mit dem Thema Sporthalle beschäftigt habe.

SPD fordert mehr Transparenz und die Einbeziehung aller Gremien

Da eine Aufnahme in die Tagesordnung und damit die Diskussion über das Thema mangels nötiger Zweidrittelmehrheit der SPD-Fraktion verweigert wurde, verlas Fraktionschef Thorsten Ostermann unter Verschiedenes eine Erklärung seiner Fraktion. „Die SPD Fraktion unterstützt nachdrücklich eine Sportstättenentwicklungsplanung, dazu ist ein ergebnisoffenes, transparentes und demokratisches Verfahren erforderlich, das die Ausschüsse, die Gemeindevertretung, die Bürger und die Nachbargemeinden einbezieht“, sagte er.

Alle Alternativen müssen geprüft werden

In Anbetracht der Kosten und des Bedarfes müssten alle Alternativen von der Sanierung der bestehenden Halle, über einen Erweiterungsbau, bis hin zum Neubau einer Ein- oder Zweifeldsporthalle betrachtet werden. Auch die Modernisierung der äußeren Sportanlagen dürfe nicht außer acht gelassen werden. Ein Auftrag zur Sportentwicklungsplanung sollte nach objektiven und wirtschaftlichen Kriterien unter Einbeziehung der Ausschüsse und der Gemeindevertretung vergeben werden.

