Bordesholm/Neumünster

Rund 2600 Vereine gibt es in Schleswig-Holstein. Nach dem ersten Lockdown im März 2020 und den Lockerungen im Anschluss ruht seit November wieder das Teamsport-Leben. Seit Dezember sind auch alle Sportanlagen für den Individualsport gesperrt. Die Entwicklung sieht Severin Jaacks, Vorsitzender des TSV Bordesholm, dramatisch, vor allem für die vielen Kinder- und Jugendlichen. "Ihnen fehlt der Ausgleich zu Computer und Homeschooling. Ich fürchte, das fliegt uns bald um die Ohren."

Austrittswelle in Bordesholm

Die Corona-Auswirkungen auf die Zahl der Mitglieder wird nicht nur in Bordesholm immer spürbarer. Der Verein hatte vor der Krise über 1700 Mitglieder. Im Januar 2021 sind es 1547. "2020 haben wir 245 Austritte gehabt." Damit liegt man deutlich über dem Durchschnitt von zehn Prozent, den der Landessportverband nennt. War im ersten Lockdown noch eine Solidarität gegenüber dem Verein zu spüren, gab es Ende 2020 eine große Austrittswelle." Er könne das angesichts finanzieller Lasten und dem fehlenden Angebot auch verstehen.

Anzeige

Mitglieder haben Beiträge zurückgebucht

Was aber gar nicht ginge, sei das Rückbuchen von Beiträgen. Etliche Mitglieder haben dies laut Jaacks gemacht. "Das Volumen summiere sich auf 2500 Euro." In diesen Fällen sei man derzeit in der Klärung. Ein Verein dürfe Beiträge nicht zurückzahlen. Dies würde die Gemeinnützigkeit gefährden, und dem Verein sehr schwer schaden. "Die Beiträge sind das Fundament."

Lesen Sie auch: Vereine kämpfen per Video um Mitglieder

Davon lebe ein Verein, der auch während Lockdowns seinen Verpflichtungen nachkommen müsse", so der Vorsitzende.

Trainer zahlten Geld zurück

Die Übungsleiterpauschale für die Trainer werde seit März zum Beispiel weiter bezahlt. Jaacks berichtete aber auch davon, dass die Trainer der Herrenmannschaften im Fußball Beträge zurückgezahlt haben. "Das ist schon ein Symbol." Mittel aus dem Sofortprogramm des Landes hat der TSV Bordesholm nicht beantragt. "Die Bedingungen sind so, dass ein Verein in puncto Liquidität am Boden liegen muss. Das ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall."

Kritik am laufenden "großen Sport"

Ein Dorn im Auge ist Jaacks der "große Sport". "Es fällt mir auch schwer, eine Handball-WM in Ägypten oder die laufende Fußball-Bundesligen in Pandemiezeiten zu rechtfertigen. Dem Nachwuchs ist das schwer vermittelbar." Mit Onlinetrainingseinheiten bemühten sich viele Übungsleiter, ihre Mitglieder und Teams bei Laune zu halten. Dies sei aber mit dem normalen Betrieb nicht vergleichbar. Joshua Bercher, Leiter der Turnabteilung in Bordesholm, bietet ein digitales Angebot. "In der Regel habe ich beim Kinderturnen 100 Mädchen und Jungen in drei Gruppen. Online sind zehn bis 15 Teilnehmer dabei, das Feedback ist aber positiv."

"Verein ist sozialer Träger"

Auch andere Vereine wie der TSV Kronshagen und TSV Flintbek haben Rückgänge zu verzeichnen. Beim TuS Nortorf bezifferte der Vorsitzende Bernd Rohwer die Anzahl auf 40 bis 50 im Corona-Jahr. 1500 Mitglieder zählt der Club. Der Sportvereinschef ist sich sicher, das sein Club, aber auch die anderen Vereine die Krise durchstehen würden. Ein Verein sei in der Region immer noch ein sozialer Träger, mit dem sich Menschen verbunden fühlen. Aber: "Ich vermute aber, dass weitere Austritte kommen werden, wenn der Lockdown anhält." Seine weitere Angst: Man entwöhne viele Menschen momentan von der Ehrenamtlichkeit und verliere sie ganz. "Das Problem gab es schon vor der Pandemie. Jetzt wird es stärker."

Kurzarbeitergeld rettet vor operativem Minus

Ein Sportverein könne keine Beiträge zurückzahlen. "In den Sparten Tennis, Tanzen und Herzsport verzichten wir als Verein aber auf die Zusatzbeiträge." In Nortorf habe der Verein das Kurzarbeitergeld für die Hauptamtlichen in Anspruch genommen. "Das hat uns ein operatives Minus erspart." Dem Verein ist aber entgegengekommen, dass eine hauptamtliche Übungsleiterin vor Corona gekündigt hatte und die Stelle nicht nachbesetzt wurde. Der Vereine zahle auch weiterhin die Übungsleiterpauschalen an die Trainer.

Notbesetzung beim SV Tungendorf

Von über 4200 auf 3800 ist die Zahl der Mitglieder beim SV Tungendorf gesunken. Der größte Verein in Neumünster ist nach Angaben des Geschäftsführers Jürgen Hunze auf Hilfen angewiesen, um die Krise überstehen zu können. Alle Hauptamtlichen seien in Kurzarbeit. "In der Geschäftsstelle ist eine Notbesetzung." Viele Angebote liefen auch beim SVT online. "Aber der Charakter Sport geht verloren."

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Auf Zusatzbeträge wird verzichtet

Das Beitragssystem in Tungendorf ist gestaffelt. Es gibt einen Grundbetrag, für Erwachsene zwölf Euro im Monat - der wird laut Hunze auch weiter eingezogen. Bei den vielen unterschiedlichen Zusatzbeiträgen habe man in den Sparten, wo keine extra Kosten auflaufen, alle Mitglieder auf die unterste Stufe zurückgesetzt. Ein Mitglied in der Schwimmsparte zahlt so statt regulär 28 im Lockdown 14 Euro im Monat.

Weitere Folge: Weniger Investitionen

"Zum Sommer wird der Sport wieder Fahrt aufnehmen", so Hunze. Es werde ein hartes Stück Arbeit, verlorene Mitglieder zurückzugewinnen. Die Krise wird aus seiner Sicht eine weitere Folge haben. "Bei Investitionen ist Schmalspur angesagt." Ob das große Jugendzeltlager des Vereins am Stocksee in diesem Jahr stattfindet, ist offen. "Wir planen das, und es ist ja auch ausgebucht. Eine Entscheidung werden wir im Frühjahr fällen."