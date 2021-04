Warder

Die Bauarbeiten für den neuen Straßenbelag haben am 25. März begonnen, berichtete Bürgermeisterin Elke Stahl auf der Gemeindevertretersitzung. Seit 1999 hatten Anwohner und Anwohnerinnen aus der Ferienhaussiedlung sich dafür stark gemacht, die Sandwege zu befestigen. Erst 2020 stand das Baukonzept.

Nun läuft der erste Bauabschnitt: Ein Erdhobel mit vier Meter breiter Schaufel ebnete die Sandoberflächen der Straßen ein. Eine Walze verdichtete im Anschluss den Untergrund. Teilabschnitte erhalten eine durchgehende Betondeckschicht. Der Hauptbereich auf drei Metern Gesamtbreite zwei jeweils einen Meter breite Spurbahnen aus Beton mit einem Zwischenraum von einem Meter. Kosten: 320.000 Euro.

Die acht Kilometer wassergebundenen Wege im Ferienhausgebiet am Brahmsee sollen in drei Bauabschnitten für insgesamt 1,1 Millionen Euro Betonspurbahnen mit seitlichen Entwässerungsmulden erhalten. Damit wird der Wegestandard deutlich verbessert: Bislang gab es keine Straßenentwässerung. Bei Regen stand in Senken das Wasser knöcheltief in großen Pfützen, Buckelpisten entstanden. An der abschüssigen Hangstrecke Am Hammer rollen bei Regen Sturzbäche über 200 Meter auf tiefliegende Grundstücke am See.

Streit über Zuständigkeit am Brahmsee

Über Jahre hatten Gemeinde und Anwohner sowie Anwohnerinnen über die Zuständigkeit für Straßenerhalt, Knickpflege und Winterdienst gestritten. Für die Straßen in Privatbesitz sah sich die Gemeinde nicht in der Pflicht. Die Anwohner und Anwohnerinnen wollten gute Zuwege für Müllfahrzeuge und Krankenwagen.

Die Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen vom Seeblick und Am Hammer verkauften der Gemeinde ihre Anteile an der Straße. Damit wurde der ehemalige Privatweg öffentlich. Vorteil für Anlieger und Anliegerinnen: Die Gemeinde ist jetzt, wie seit Jahren gewünscht, für den Straßenerhalt zuständig.

Nicht alle haben Anteile verkauft

Für die zwei weiteren Bauabschnitte haben bislang nicht alle Eigentümer und Eigentümerinnen ihre Straßenanteile an die Gemeinde verkauft. „Wir setzen unsere Hoffnung darauf, dass die Spurbahnen im ersten Abschnitt Anlieger der anderen Straßen überzeugen,“ erklärte Bürgermeisterin Elke Stahl.

Die Anwohnerinnen und Anwohner vom ersten Bauabschnitt stehen den Bauarbeiten positiv gegenüber. „Endlich wird gebaut“, freute sich ein Anwohner. „Sinnvoll“, sagt eine zweite Anwohnerin. Der neue Straßenbelag ist für Grundstücksbesitzer und -besitzerinnen mit Kosten verbunden: Sie zahlen 90 Prozent des Ausbaus. Ein Anwohner erklärte die Beweggründe fürs Nicht-Verkaufen seinen Nachbarn: „Nicht alle können sich den Ausbau leisten. Manche haben eine kleine Rente. Wenn man 80 Jahre alt ist, bekommt man bei der Bank keinen Kredit mit langer Laufzeit.“

Beide Straßen sind gesperrt

Die Gemeinde bot zwei Zahlverfahren an: Einen Fixbetrag, der vor Baubeginn anhand der Grundstücksstrecke an der Straße ermittelt wird. Mit Glück sparen die Anwohner und Anwohnerinnen damit. Angesichts generell steigender Baupreise eine wahrscheinlich günstiger Alternative als das Abrechnen nach Fertigstellung, die zweite Zahlmöglichkeit.

Aktuell sind beide Straßen voll gesperrt. Für die rund 50 Fahrzeuge der Anwohnerinnen und Anwohner wies die Gemeinde keine Extra-Parkzone aus, berichtete Elke Stahl.

Rund 100 Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen gibt es in der in den 1960er-Jahren entstandenen Ferienhaussiedlung. Ein Teil wird durch die Interessengemeinschaft Brahmsee vertreten. Rund 50 der Ferienhäuser werden dauerhaft bewohnt.