Michael Holstein vom Nortorfer Ortsverband des Naturschutzbunds nutzte das Baugerüst am Turm der St.-Martin-Kirche, um von außen den Zustand der Einfluglöcher der Dohlennistkästen zu checken. In zehn Nistkästen entdeckte er 14 Junge. Neun weitere Kästen sollen nun an Schallluken angebaut werden.