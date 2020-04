Bürgermeisterwahl auf September verlegt

Die für den 7. Juni 2020 in Rendsburg geplante Bürgermeisterdirektwahl ist wegen der Corona-Pandemie auf Sonntag, 13. September 2020, verschoben worden. Das hat der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 2. April beschlossen. Sollte eine Stichwahl notwendig sein, findet diese am 27. September statt.

Von Frank Scheer