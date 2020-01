Aderlass zur "Bluthochzeit"

Rendsburg

Das Stück von Federico Garcia Lorca wird am 25. Januar aufgeführt. „Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir spielen, während wir an der Spendennadel hängen“, scherzte Schauspieldirektor Wolfgang Apprich, „aber wir werden uns schon was einfallen lassen.“ Lesungen von Texten oder kurze gespielte Szenen seien vorstellbar. Eine ähnliche Zusammenarbeit mit dem DRK hatte es bisher noch nicht gegeben. Von der Zusammenarbeit würden beide Partner profitieren, so Apprich: „Wir sind daran interessiert, die Eingangsschwelle zu senken. Neue Zuschauer ins Theater zu locken, die sonst nicht zu uns kommen.“

DRK möchte beim Sondertermin im Theater Erstspender gewinnen

Für das DRK ist das Blutspenden im Theater ein wichtiger Sondertermin, der nicht nur regelmäßige Spender ansprechen, sondern auch Erstspender gewinnen soll. Der Termin im Theater könnte da helfen, eine ganz neue Klientel zu erschließen. „Etwa fünf bis acht Prozent bei jeder Spende sind Erstspender. Die sind wichtig für uns, damit wir auch langfristig eine Versorgung mit den aus Blut gewonnen Präparaten sicherstellen können“, sagte Susanne von Rabenau, Pressesprecherin des Blutspendedienstes des DRK.

Im kleinen Saal des Stadttheaters soll Blut fließen

Geplant ist es, dass die Spenden im kleinen Saal über dem Theaterfoyer stattfinden. „Durch die bunten Fenster haben wir dort eine schöne Atmosphäre“, meinte der Schauspieldirektor. Die Organisatoren versuchen durch die neue Location möglichst viele Spender zu gewinnen. „Unser Ziel sind 70“, meinte Jan-Cay von Appen, Pressereferent des DRK, aber man komme auch mit 120 Spendern gut zurecht. Sollten es sogar noch mehr werden, müssten die Spender nur etwas Wartezeit einplanen. „Im Raum Rendsburg haben wir rund 1000 Spender angeschrieben.“

Blutspender erhalten Karten für die " Bluthochzeit "

Als Präsent für alle Blutspender seien Plätze für die Premiere der " Bluthochzeit" am Sonnabend, 25. Januar, um 19.30 Uhr reserviert. In dem Stück geht es um Leidenschaften und Familien, die in blutigen Auseinandersetzungen miteinander kämpfen. Der Sohn der einen Familie soll eine Frau heiraten, die immer noch mit einem Mitglied der rivalisierenden Sippe liiert ist. Als das Liebespaar flieht, folgt der designierte Bräutigam den Liebenden, um um seine Braut zu kämpfen. Es wird ein Kampf um die Freiheit und das persönliche Glück wider gesellschaftlich vorgeschriebener Rollen geschildert.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region

Warum stetige Blutspenden so wichtig sind

Bei einer Blutspende wird den Spendern ein halber Liter Blut abgenommen. Dieses Blut wird in drei Bestandsteile aufgeteilt, die Grundlage für verschiedene Präparate sind. Das sind rote Blutkörperchen, die etwa 42 Tage haltbar sind, sowie Blutplasma, das tiefgefroren zwei Jahre aufbewahrt werden, und Blutplättchen, die nur etwa vier Tage verwendbar sind. Gerade die stete Versorgung mit Präparaten aus Blutplättchen macht regelmäßiges Spenden wichtig. Aus den Plättchen von vier Blutspenden wird ein Präparat hergestellt, das beispielsweise Tumor-Patienten über lange Zeiträume benötigen. Auch die Versorgung mit seltenen Blutgruppen wie A negativ oder 0 negativ ist wichtig. Zwischen zwei Blutspenden von einer Person müssen 56 Tage liegen, was die Anzahl der Spenden pro Jahr begrenzt.