Ein Eissensor läuft als Prototyp am Tor des Bauhofs der Stadtwerke Nortorf. Das in Knöchelhöhe angebrachte Gerät ergänzt die Arbeit des Eiswächter, der frühmorgens Straßen auf Glatteis checkt. Der digitale Helfer übermittelt Messdaten über ein niedrigfrequentes Netz an ein Online-Portal.