An der Verwaltungsakademie in Bordesholm herrscht an vielen Werktagen ein akute Parkplatznot. Offenbar verfügt die Ausbildungsschmiede für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst über zu wenig eigene Stellflächen. In Spitzenzeiten sind Anliegerstraßen und auch Zonen mit Halteverbot oft zugeparkt.