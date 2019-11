Strom wird teurer, Gas billiger

Rendsburg

"Kunden, die bei den Stadtwerken Rendsburg Strom und Gas beziehen und im Netzgebiet Rendsburg wohnen, können in Summe ohne Erhöhung ins neue Jahr gehen", rechnet Vertriebsleiter Kenneth Clausen vor. Er geht dabei von einem Haushalt aus, der 3.500 Kilowattstunden Strom und 18.000 Kilowattstunden Gas im Jahr verbraucht.

Vier Euro mehr, vier Euro weniger

Unser Musterhaushalt zahlt ab 1. Januar 2020 für Eiderstrom monatlich 100 Euro statt bisher 96 Euro. Die Jahresrechnung steigt dabei von rund 1.150 Euro auf 1.200 Euro - jeweils brutto. Monatlich sind das vier Euro mehr, jährlich rund 50 Euro.

Eidergas kostet für den Musterhaushalt ab dem 1. Januar monatlich 88 Euro, bisher waren es 92 Euro. Die Jahresrechnung sinkt von gut 1.100 Euro auf knapp 1.060 Euro. Das sind vier Euro weniger im Monat. Für den Musterhaushalt halten sich Strompreiserhöhung und Gaspreissenkung die Waage.

Strompreis steigt um 4,4 Prozent

Prozentual gesehen steigt der Strompreis für den Musterhaushalt um 4,4 Prozent, der Preis fürs Eidergas sinkt um 5,3 Prozent.

Die Rechnung zeigt aber auch: Bei einem höheren Stromverbrauch kann es unterm Strich teurer werden, bei einem niedrigeren günstiger.

EEG-Umlage steigt

Woran die Preisentwicklung liegt? Strom ist an der Börse in Leipzig teurer geworden, sagt Clausen. Dazu kommt: Die Stadtwerke geben gestiegene Umlagen an ihre Kunden weiter. Der Vertriebschef nennt da die Abgabe für den Ausbau Erneuerbarer Energien und das für die Lieferung der Elektrizität durch überregionale Leitungen fällige Netzentgelt.

Dagegen falle der Gaspreis auf dem Weltmarkt, ebenso wie das entsprechende Netzentgelt.

Ökostrom und Ökogas

Neben ihren konventionellen Angeboten verkaufen die Stadtwerke Ökostrom und Ökogas. So zahlt der Musterhaushalt für den Eiderstrom Natur den Angaben zufolge ab 1. Januar jährlich rund sechs Euro mehr als sein konventionell versorgter Nachbar. Mit ihren Ökoprodukten fördern die Stadtwerke das Pflanzen von Bäumen.

