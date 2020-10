Eine 14-köpfige Delegation aus Rendsburg reiste am Tag der Deutschen Einheit nach Rathenow. Mit der Stadt an der Havel in Brandenburg verbindet die Kreisstadt am Nord-Ostsee-Kanal eine 30-jährige Partnerschaft. Die Rendsburger nahmen ein Gemälde mit Motiven aus den Partnerstädten mit nach Hause.