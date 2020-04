Corona: Krise stärkt den Zusammenhalt

Ottendorf/Flintbek

Während durch den von der Landesregeriung beschlossenen Erlass Besuche, und damit eine mögliche Virusinfektion, verhindert werden sollen, sind viele Bewohner in ihren Wohnstätten auf eine enge Betreuung angewiesen. "Fast alle Bewohner haben bei uns einen hohen Pflegebedarf", sagt Andreas Borck, Geschäftsführer der Werk- und Betreuungsstätte, die derzeit insgesamt 64 Plätze in Wohnstätten belegt hat, 26 davon in Kronshagen und Ottendorf.

Dort bündelt man die Kräfte. Mitarbeiter aus den Bereichen Arbeit und Beschäftigung unterstützen nun ihre Kollegen in den Wohnstätten. Die feste Einteilung in Teams verhindert, dass zwischen den Häusern gewechselt werden muss. "In den Wohnstätten versuchen wir tagesstrukturierende Angebote umzusetzen", sagt Borck. Gerade zu Beginn der Beschränkungen habe es "Versorgungstouren" gegeben, um Materialien in die Wohnungen zu bringen, ergänzt Borck.

Angehörige dürfen Wohnstätten nicht besuchen

Während der Kontakt der Bewohner zu den Mitarbeitern naturgemäß eng ist, bleibt dieser zu den Angehörigen derzeit aus - zumindest körperlich. "Wir haben hier eine Hochrisikogruppe. Daher setzen wir das Besuchsverbot strikt um", sagt der Geschäftsführer. Doch Anrufe, Videokonferenzen oder Briefe hielten die Verbindung zum familiären Umfeld.

Corona: Schwierige Situation für die Mitarbeiter

Für die Betreuer ist der Druck momentan sehr groß. "Natürlich besteht die Angst, das Virus in die Einrichtung zu tragen", sagt Borck. Um die Infektionsgefahr zu drosseln, habe ein Mitarbeiter vorgeschlagen, in einer Wohnstätte zu übernachten. Das habe ihn sehr berührt, sagt Borck. Genauso wie die 45 selbstgenähten Mundschutzmasken, die eine Mitarbeiterin genäht hat. Denn der Bedarf ist groß, die Vorräte aber stark begrenzt.

Über ein Ende der Beschränkungen zu spekulieren, sei "nicht sinnvoll", sagt Borck. Man schaue sich die Situation und die Verfassung der Mitarbeiter von Tag zu Tag an, und versuche gleichzeitig, beim Thema Schutzausrüstung langfristig zu planen.

Tagesstruktur hat sich eingespielt

"Wir müssen mit der Situation, die wir haben, leben", sagt auch Volker Zimmermann, Einrichtungsleiter des Eiderheims in Flintbek und des Erlenhofs in Aukrug. Träger beider Wohn- und Werkstätten ist der Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein. In Flintbek gibt es 107 Bewohnerplätze, in Aukrug 120. "Uns begeistert wie Bewohner und Mitarbeiter das bisher wuppen", sagt Zimmermann.

Eine Tagesstruktur mit Freizeitangeboten habe sich in der mittlerweile vierten Woche gut eingespielt. Dass der Kontakt zu Angehörigen auf Telefonate und Videoanrufe begrenzt ist, sei "natürlich schwierig". "Umso erstaunlicher ist es, wie die Angehörigen das angenommen haben", sagt Zimmermann.

#SHbleibtstark: Näherei in Aukrug stellt Stoffmasken her

Während in Flintbek die Arbeit in der Holz- oder Metallverarbeitung ruht, herrscht in Näherei und Wäscherei in Aukrug Betrieb. Allerdings arbeiten dort nur noch Mitarbeiter des Erlenhofs. "In der Näherei werden seit zwei bis drei Wochen Stoffmasken hergestellt. So können wir uns selbst versorgen und sind nicht von den hohen Preisen abhängig", erklärt Zimmermann, der der schwierigen Lage auch etwas Gutes abgewinnen kann. "Obwohl keine Nähe möglich ist, wächst zwischen allen das Gemeinschaftsgefühl", sagt er. Ein Gefühl, das Betreuer und Bewohner derzeit durch diese schwierige Lage trägt.

